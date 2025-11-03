Бывший СССР
В Белоруссии заявили о готовности разместить миротворцев на Украине

Скобей: Белоруссия при необходимости готова разместить миротворцев на Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Белоруссия готова разместить своих миротворцев на Украине, если будет необходимость. Об этом заявил начальник отдела международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций вооруженных сил республики Алексей Скобей в эфире телеканала СТВ.

По его словам, Белоруссия будет ориентироваться на запрос сторон-участников конфликта, а также на решение Организации объединенных наций (ООН).

«После этого будет принято решение. У нас, соответственно, глава государства будет тоже принимать решение о направлении. В любом случае подготовка будет. То есть мы не моментально вот прямо сейчас взяли, собрали наши вещи и полетели. В любом случае будет подготовка», — рассказал Скобей.

23 августа издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в китайских правительственных кругах сообщило о якобы готовности Пекина отправить свои миротворческие силы на Украину в том случае, если их размещение будет осуществлено на основе мандата ООН.

В ответ на публикацию официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что страна не планирует отправлять миротворцев.

