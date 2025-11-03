Бывший СССР
В бывшей республике СССР отказались говорить о поставках американского оружия

Глава Минобороны Папикян: Не могу говорить о поставках американского оружия
Вячеслав Агапов

Фото: Senior Airman Stephani Barge / U.S. Air Force / AP

Министр обороны Армении Сурен Папикян заявил, что не может говорить о договоренностях по поставкам в страну американских вооружений и военной помощи бывшей республике СССР. Его слова приводит РИА Новости.

По словам главы Минобороны, Армения продолжит оборонные реформы и приобретение оружия и военной техники в соответствии со своими нуждами. Однако более предметно о договоренностях с Вашингтоном он говорить отказался.

«Но 8 августа (парафирование в Вашингтоне армянско-азербайджанского мирного договора — прим. «Ленты.ру») — важное обстоятельство, оно не может не признаваться нами как состоявшийся факт и должно иметь свои последствия», — заявил он.

В сентябре глава бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Брендан Ханрахан заявил, что власти страны намерены выделить Армении транш 145 миллионов долларов на реализацию так называемого «маршрута Трампа». Это будет не последний транш, который руководство Соединенных Штатов направит Армении для осуществления масштабного логистического проекта, уточнил он. США также намерены инвестировать в развитие региональной торговли, инфраструктуры и цепочек поставок критически важных полезных ископаемых.

