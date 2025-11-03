Экономика
12:03, 3 ноября 2025

В Европе из-за кражи на железной дороге остановились десятки поездов

Вячеслав Агапов

На северо-востоке Чехии остановились десятки поездов из-за кражи на железной дороге. Об этом сообщает местное издание Novinky.

Вечером в воскресенье, 2 ноября, на участке железной дороги между городами Оломоуц и Острава украли кабели систем, обеспечивающих движение по железной дороге. В результате на несколько часов было остановлено движение поездов, в которых находились сотни пассажиров. Проблемы на железнодорожном транспорте устранили только в понедельник.

Полиция задержала трех человек, которых подозревают в краже кабелей, необходимых для управления стрелками, светофорами и другой инфраструктурой, обеспечивающей безопасное движение поездов.

Ранее после мощных ливней оказались затоплены несколько провинций на севере Италии. В эпицентре непогоды оказались Ломбардия и Пьемонт. В районе Нигуарда в Милане из берегов вышла река Севезо. На шоссе Саронно —Монца несколько человек оказались заблокированы в собственных автомобилях. Комо также поразили оползни, была перекрыта железная дорога. Местный префект на фоне обильных осадков распорядился закрыть школы.

