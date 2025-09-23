Европейскую страну затопило после ливней

Север Италии затопило после мощных ливней

Несколько провинций Италии оказались затоплены после мощных ливней. На севере страны фиксируются оползни и масштабные наводнения, передает агентство ANSA.

В эпицентре непогоды оказались Ломбардия и Пьемонт. По сведениям синоптиков, всего за 12 часов в регионах выпало более 200 миллиметров осадков. В результате в районе Нигуарда в Милане из берегов вышла река Севезо. На дорогах вода поднимается выше уровня автомобилей, затапливая их полностью. На шоссе Саронно-Монца в собственных автомобилях оказались заблокированы несколько человек. Половодье наблюдается и на реках Ламбро и Таро. Кроме того, как сообщается, от паводков серьезно пострадали провинции Монца и Варезе.

В Пьемонте близ Спиньо-Монферрато оползень перекрыл доступ к кемпингу, отрезав от внешнего мира 15 человек. Одну женщину унесло потоками воды, она пропала без вести. На участке трассы «Лариана» под завалами оказалась машина. Провинцию Комо также поразили оползни, перекрыта местная железная дорога. Местный префект на фоне обильных осадков распорядился закрыть школы. В долине Валь-ди-Сузе рухнули два моста, отрезав от соседних деревень полсотни человек.

Проливные дожди застали врасплох и жителей индийской Калькутты. Непогода парализовала движение общественного транспорта, пригородных поездов и метрополитена. Прошедшие ливни стали для Калькутты сильнейшими за последние сорок лет.