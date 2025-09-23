Экономика
01:36, 24 сентября 2025Экономика

На индийский город обрушились сильные дожди

В Калькутте сильные дожди унесли жизни десяти человек
Виктория Клабукова

Фото: Sahiba Chawdhary / Reuters

Один из крупнейших городов Индии, Калькутту, затопило после сильных ливней. О разгуле стихии сообщает New Indian Express.

Обрушившиеся дожди подтопили несколько районов города. Менее чем за сутки выпало больше 250 миллиметров осадков. Непогода парализовала движение транспорта по всей Калькутте, нарушена работа и пригородных поездов. Вода хлынула и в подземку. На фоне ненастья было отменено не менее 30 авиарейсов, а 31 был задержан. На объездных маршрутах образовались гигантские пробки. На дорогах вода стояла по пояс — водителям пришлось оставлять застрявшие автомобили прямо на перекрестках. Проливные дожди унесли жизни по меньшей мере десяти человек, они получили разряд тока.

Прошедшие ливни стали для Калькутты сильнейшими за последние сорок лет. Городские коммунальные службы работают круглосуточно. Местные каналы и реки переполнены водой, поэтому сброс дождевой воды с улиц туда невозможен.

9 сентября тропические ливни накрыли Бали, дожди приобрели масштабы стихийного бедствия. Ливневыми водами затопило жилые постройки, пострадала инфраструктура. Жертвами наводнения стали девять человек. На острове объявили режим чрезвычайного положения.

