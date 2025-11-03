В европейской стране ввели режим повышенного риска из-за опасного заболевания

В Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа

В Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в европейской стране выявили пять случаев опасного заболевания. Власти считают, что вводимая санитарная мера позволит предотвратить контакт между дикими птицами и домашней птицей и тем самым не допустить передачу птичьего гриппа в местные хозяйства.

Владельцам домашней птицы рекомендовали оградить животных от диких птиц при помощи сеток, кормить и поить их исключительно в помещении или под навесом, а также очищать и дезинфицировать с особой тщательностью транспортные средства, места загрузки и оборудование.

Ранее сообщалось, что ученые из Лаборатории Джексона (США) разработали экспериментальную терапию, которая способна защитить почти от всех штаммов гриппа, включая птичий и свиной, представляющих пандемическую угрозу.

