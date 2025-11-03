Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:03, 3 ноября 2025Мир

В европейской стране ввели режим повышенного риска из-за опасного заболевания

В Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

В Австрии ввели режим повышенного риска из-за птичьего гриппа. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, в европейской стране выявили пять случаев опасного заболевания. Власти считают, что вводимая санитарная мера позволит предотвратить контакт между дикими птицами и домашней птицей и тем самым не допустить передачу птичьего гриппа в местные хозяйства.

Владельцам домашней птицы рекомендовали оградить животных от диких птиц при помощи сеток, кормить и поить их исключительно в помещении или под навесом, а также очищать и дезинфицировать с особой тщательностью транспортные средства, места загрузки и оборудование.

Ранее сообщалось, что ученые из Лаборатории Джексона (США) разработали экспериментальную терапию, которая способна защитить почти от всех штаммов гриппа, включая птичий и свиной, представляющих пандемическую угрозу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Из Суджи вывезли более 300 тел погибших от рук ВСУ мирных жителей. Их передача родственникам попала на видео

    Заказы у немецкого машиностроения обрушились

    Глава Минобороны Бельгии открестился от угрозы стереть Москву с карты мира

    В Госдуме назвали сравнимого по масштабу с Родниной российского спортсмена

    В России захотели разработать детский режим сим-карт с одной целью

    Отдыхавший в Таиланде российский турист ушел под воду на глазах у друзей

    Пушков заявил о разногласиях в Евросоюзе по теме Украины

    Российский пенсионер лишился земли на 13 миллионов из-за одного решения

    Лауреат Нобелевской премии мира призвала Трампа к военной эскалации

    Верховный лидер Ирана поставил ультиматум США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости