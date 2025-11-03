Мир
06:01, 3 ноября 2025МирЭксклюзив

В Иране оценили вероятность возобновления переговоров с США

Политолог Дешири: Иран не избегает переговоров, но не уверен в искренности США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетЯдерная программа Ирана

Фото: Majid Asgaripour / WANA (West Asia News Agency) via Reuters

Иран не избегает переговоров с США по ядерной программе, но не уверен в искренности Вашингтона. Об этом заявил декан Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири в интервью «Ленте.ру».

«Мы не избегаем переговоров. Но переговоры — это процесс обмена, когда обе стороны что-то дают и что-то получают. Нельзя заставить страну безоговорочно принимать чужие условия и идти на уступки по любым вопросам», — подчеркнул Дешири.

По словам политолога, Иран сосредоточен на укреплении оборонного потенциала, хотя в будущем не исключает возобновления переговоров ради снятия санкций. Он добавил, что Тегеран сомневается в искренности призывов Вашингтона к восстановлению диалога.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран отказывается от переговоров с США до тех пор, пока Вашингтон не перестанет выдвигать «необоснованные требования».

