В Иране оценили вероятность возобновления переговоров с США

Политолог Дешири: Иран не избегает переговоров, но не уверен в искренности США

Иран не избегает переговоров с США по ядерной программе, но не уверен в искренности Вашингтона. Об этом заявил декан Университета международных отношений при Министерстве иностранных дел (МИД) Ирана, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Мохаммад Реза Дешири в интервью «Ленте.ру».

«Мы не избегаем переговоров. Но переговоры — это процесс обмена, когда обе стороны что-то дают и что-то получают. Нельзя заставить страну безоговорочно принимать чужие условия и идти на уступки по любым вопросам», — подчеркнул Дешири.

По словам политолога, Иран сосредоточен на укреплении оборонного потенциала, хотя в будущем не исключает возобновления переговоров ради снятия санкций. Он добавил, что Тегеран сомневается в искренности призывов Вашингтона к восстановлению диалога.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран отказывается от переговоров с США до тех пор, пока Вашингтон не перестанет выдвигать «необоснованные требования».