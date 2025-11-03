В МИД Белоруссии отреагировали на угрозы Литвы надолго закрыть границу

Рыженков: долгое закрытие Вильнюсом границы с Белоруссией навредит самой Литве

Министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков отреагировал на угрозы Вильнюса надолго закрыть белорусско-литовскую границу. Министр уверен, что такой шаг в большей степени навредит только самой Литве, пишут РИА Новости.

Рыженков добавил, что для всего Европейского союза балтийские соседи Белоруссии являются «тупиковым элементом».

Если не будет движения дальше, перемычки сюда, на общую Евразию, они никому не нужны и не интересны (будут – ред.). То есть это такое периферийное развитие, которое будет характеризоваться стагнацией и демографической пропастью Максим Рыженков Министр иностранных дел Белоруссии

Власти Литвы заявили, что до 30 ноября закроют пропуск автотранспорта через белорусско-литовскую границу, с возможным продлением данного срока. Закрыты будут два последних пропускных пункта — «Мядининкай» и «Шальчининкай». Последний полностью прекратит свою работу. Однако через пункт «Мядининкай» все еще смогут проехать некоторые лица.

Ранее стало известно, что литовское госпредприятие «Летувос гележиинкеляй» («Железные дороги Литвы», LTG) прекратит транзит в Калининградскую область грузов попавших под санкции крупных российских нефтяных компаний.