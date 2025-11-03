В Минобороны раскрыли ситуацию в Димитрове

Минобороны: Российская армия расширяет зону контроля в Димитрове

Российская армия расширяет зону контроля в Димитрове Донецкой народной республики (ДНР). О ситуации в городе рассказало Минобороны РФ.

«Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии освободили 24 здания в северной, восточной и юго-восточной частях населенного пункта Димитров Донецкой народной республики», — раскрыли в ведомстве.

Продолжается сжатие кольца окружения группировки противника с востока, добавили в Минобороны. Там также отметили, что за сутки в этом районе Российская армия уничтожила до 225-ти военнослужащих, два бронеавтомобиля HMMWV производства США, миномет и пикап.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что российские военные нанесли групповой удар по военным объектам на Украине. Как добавили в Минобороны, использовалось высокоточное оружие большой дальности наземного и воздушного базирования, в том числе ракеты «Кинжал», а также ударные беспилотники.