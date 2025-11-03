Экономика
13:28, 3 ноября 2025Экономика

В Петербурге назвали вакансии для инженеров с зарплатой в 400 тысяч рублей

Специалистам по 3D-печати в Санкт-Петербурге предложили 400 тысяч рублей
Вячеслав Агапов

Фото: Andropof / Shutterstock / Fotodom

Инженеры новых технологических направлений — специалисты по 3D-печати, интернету вещей (IoT) и разработчики систем виртуальной и дополненной реальности — в Санкт-Петербурге могут получать зарплаты около 400 тысяч рублей. Вакансии со ссылкой на исследование hh.ru называет газета «Известия».

В северной столице, отмечают аналитики, сложился самый высокий спрос на подобных специалистов. Сейчас на город приходится до 15 процентов вакансий по аддитивным технологиям и около половины — по IoT-разработке. Активнее всего предлагают работу компании приборостроительного и машиностроительного профиля, а также промышленные инжиниринговые бюро.

Также популярно стало направление VR/AR-решений (виртуальной и дополненной реальности). Бизнес сейчас массово внедряет подобные технологии для обучения персонала, промышленной визуализации и медицинских симуляторов.

Помимо разработчиков рынок также нуждается в 3D-проектировщиках, инженерах-технологах и специалистах по обслуживанию принтеров. Инженеры, которые заняты в этом сегменте, создают цифровые модели и управляют высокоточным оборудованием для печати деталей, строительных элементов и медицинских протезов. В среднем младшие специалисты в отрасли могут получать от 120-150 тысяч рублей, а опытные инженеры — до 350-400 тысяч рублей.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в 24 отраслях экономики России средняя зарплата превысила 150 тысяч рублей. Число таких отраслей увеличилось вдвое — в 2024 году таких секторов было только 12. Самые высокие зарплаты получают в сфере добычи природного газа — 327,6 тысячи рублей. Зарплата издателей программного обеспечения составляла 216,7 тысячи рублей, а производителей пестицидов и других агрохимических продуктов — 215,8 тысячи рублей.

