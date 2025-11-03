Бывший СССР
В Раде заявили о пиар-ходе ВСУ в Красноармейске

Дубинский: Киев для пиара положил в Красноармейске спецназ ГУР и вертолеты
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Киевское руководство для пиар-хода решило положить в Красноармейске (украинское название — Покровск) Донецкой народной республики (ДНР) спецназ Главного управления разведки (ГУР) с вертолетами. Об этом заявил находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

По его словам, в Киеве опасаются, что в случае потери Вооруженными силами Украины (ВСУ) контроля над Красноармейском президент США Дональд Трамп может вернуться к рассмотрению российского варианта завершения конфликта.

«Кроме того, утрата ключевых “крепостей” по защите Донбасса резко снижает шансы на военно-техническое сотрудничество с США. Проигрывающим “tomahawks” не дают», — написал Дубинский.

Ранее бывший заместитель министра обороны Украины Виталий Дейнега призвал вывести ВСУ из Красноармейска и Мирнограда.

