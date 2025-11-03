Пушков: В ЕС фактически призывают к отделению Шотландии от Великобритании

Шотландия может отделиться от Великобритании, предположил российский сенатор Алексей Пушков. В своем Telegram-канале он выразил мнение, что в Европейском союзе (ЕС) фактически призывают Шотландию к сепаратизму.

Пушков обратил внимание на слова бывшего премьер-министра Бельгии Ги Верхофстадта, заявившего, что он поддерживает любой путь, который позволит Шотландии вернуться в состав Евросоюза.

«По его словам, во время голосования по брекситу демократическое волеизьявление шотландцев, высказавшихся в большинстве за то, чтобы Британия и Шотландия вместе с ней остались в ЕС, было проигнорировано. И это необходимо исправить. Он назвал Шотландию "самой проеэсовской частью Британии" и заявил, что ее будущее находится в Европе», — привел Пушков комментарии Верхофстадта.

По мнению сенатора, заявления экс-премьера Бельгии фактически являются призывом к отделению Шотландии от Соединенного Королевства и покушением на территориальную целостность Британии. «Вот кого британцам следует опасаться — кукловодов и махинаторов из Брюсселя, а никак не России», — заключил политик.

Ранее Пушков заявил, что разногласия в ЕС по вопросу об Украине будут усиливаться. Как он указал, в Чехии начали осознавать, что «маниакальная поддержка Украины» противоречит подлинным интересам страны.