Пушков заявил о разногласиях в Евросоюзе по теме Украины

Пушков: Трещины в ЕС по вопросу об Украине будут углубляться

Трещины в Европейском союзе (ЕС) по вопросу об Украине будут углубляться. Таким мнением в Telegram-канале поделился российский сенатор Алексей Пушков, комментируя планы нового премьера-министра Чехии Андрея Бабиша.

Чешский политик заявил о намерении создать коалицию, в которую войдут сразу две евроскептические партии. Пушков отметил, что это вряд ли пойдет на пользу связям между Киевом и ЕС.

Он также напомнил, что Венгрия, несмотря на членство в Евросоюзе, еще раньше дала понять свое нежелание ставить помощь Украине выше собственных интересов.

«[Премьер-министр Венгрии Виктор] Орбан первым понял, что маниакальная русофобия и не менее маниакальная поддержка Украины входят в прямое столкновение с подлинными интересами Венгрии и ее народа. Теперь такие же настроения получили политическое оформление в Чехии», — подытожил парламентарий.

