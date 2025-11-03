Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:40, 3 ноября 2025Россия

В российском городе мужчина въехал в частный дом

ГУ МВД: В Волоколамске мужчина въехал в частный дом, жильца госпитализировали
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Мужчина въехал в частный дом в Волоколамске Московской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МВД России по Московской области.

Инцидент произошел примерно в 20:30 на 15-м километре автодороги Суворово-Волоколамск-Руза. Согласно предварительным данным, мужчина 1980 года рождения при управлении легковым автомобилем марки «Рено» съехал в кювет и столкнулся с частным жилым домом.

«В результате ДТП местный житель 1979 года рождения, находившийся в здании, с телесными повреждениями доставлен в медицинское учреждение», — сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудники подмосковной Госавтоинспекции уточняют обстоятельства произошедшего.

Ранее сын Кости Цзю Никита Цзю раскрыл детали ДТП со своим участием. Цзю-младший отметил, что в его автомобиль врезался другой водитель, добавив, что удар был достаточно сильный.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Европейский министр открестился от угрозы стереть Москву с карты мира. Он обвинил СМИ в искажении его слов об ударе по России

    В трех российских аэропортах ввели временные ограничения на полеты

    В российском городе мужчина въехал в частный дом

    Назван неочевидный симптом рака

    Ирландия сократила срок оплаты жилья украинским беженцам

    Тренер сербского футбольного клуба умер во время матча

    Раскрыты подробности смертельного ДТП с детской хоккейной командой

    На Украине признали удар по плацу во время награждения военных ВСУ

    При атаке ВСУ на российский регион пострадал гражданский

    В российском регионе из-за удара ВСУ по подстанции отключился свет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости