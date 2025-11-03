Сын Кости Цзю раскрыл детали ДТП со своим участием

Никита Цзю: Мне повезло, что я находился в большом джипе, удар был сильным

Сын абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, австралийский боксер Никита Цзю раскрыл подробности автомобильной аварии со своим участием. Его слова приводит издание Code Sports.

Цзю-младший отметил, что в его автомобиль врезался другой водитель, добавив, что удар был достаточно сильный. «Мне повезло, что я находился в большом джипе, а не в маленькой машине. Удар был довольно сильным, все могло закончиться гораздо хуже. Я запросто мог сломать что-нибудь, травмировать плечо или руку», — рассказал он.

Ранее Цзю-старший раскрыл подробности о состоянии попавшего в ДТП сына. Он заявил, что автомобильная авария, которая произошла 14 октября, была не очень серьезной и Никита в ней не пострадал.

27-летний Цзю проведет бой с австралийцем Майклом Зерафой в январе 2026 года. До этого сообщалось, что возвращение Цзю на ринг должно состояться в 2025 году, однако затем дата поединка была перенесена.