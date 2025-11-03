Спорт
Сын Кости Цзю раскрыл детали ДТП со своим участием

Никита Цзю: Мне повезло, что я находился в большом джипе, удар был сильным
Юлия Герасимова (редактор)

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Сын абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю, австралийский боксер Никита Цзю раскрыл подробности автомобильной аварии со своим участием. Его слова приводит издание Code Sports.

Цзю-младший отметил, что в его автомобиль врезался другой водитель, добавив, что удар был достаточно сильный. «Мне повезло, что я находился в большом джипе, а не в маленькой машине. Удар был довольно сильным, все могло закончиться гораздо хуже. Я запросто мог сломать что-нибудь, травмировать плечо или руку», — рассказал он.

Ранее Цзю-старший раскрыл подробности о состоянии попавшего в ДТП сына. Он заявил, что автомобильная авария, которая произошла 14 октября, была не очень серьезной и Никита в ней не пострадал.

27-летний Цзю проведет бой с австралийцем Майклом Зерафой в январе 2026 года. До этого сообщалось, что возвращение Цзю на ринг должно состояться в 2025 году, однако затем дата поединка была перенесена.

