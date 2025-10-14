Спорт
Костя Цзю раскрыл подробности о состоянии попавшего в ДТП сына

Бывший чемпион мира по боксу Костя Цзю заявил, что сын Никита не пострадал в ДТП
Анастасия Борисова
Фото: Sergey Bulkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Костя Цзю раскрыл подробности о состоянии попавшего в ДТП сына Никиты. Его слова приводит РИА Новости.

Цзю-старший заявил, что автомобильная авария была не очень серьезной и Никита в ней не пострадал. Он подчеркнул, что со здоровьем у сына все в порядке.

Ранее 14 октября стало известно, что в автомобиль, где находился 27-летний Цзю, на перекрестке врезалась другая машина. Цзю получил легкие травмы и находится на домашнем восстановлении в кругу семьи.

В этом году планировался бой Никиты Цзю с австралийцем Майклом Зерафой. Представитель промоутера отметил, что решение о возвращении Никиты Цзю на ринг в 2025 году будет принято в ближайшие недели.

