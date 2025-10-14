Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
13:16, 14 октября 2025Спорт

Сын Кости Цзю попал в ДТП

Сын бывшего чемпиона мира по боксу Кости Цзю Никита попал в ДТП
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Костя Цзю

Костя Цзю. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Сын бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу Кости Цзю Никита Цзю попал в ДТП в минувшие выходные. Сообщение об инциденте поступило от его промоутерской компании No Limit Boxing.

Представитель компании Тим Эшворт заявил, что в автомобиль, где находился 27-летний спортсмен, на перекрестке врезалась другая машина. Цзю получил легкие травмы и находится на домашнем восстановлении в кругу семьи.

Ранее в этом году планировался его бой с австралийцем Майклом Зерафой. Представитель промоутера отметил, что решение о возвращении Никиты Цзю на ринг в 2025 году будет принято в ближайшие недели.

На счету Никиты Цзю 11 побед (9 — нокаутом) на профессиональном ринге. Поражения у спортсмена отсутствуют. В последнем поединке, который прошел 20 августа 2025 года, он одержал победу над Лулзимом Исмаили из Македонии техническим нокаутом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ходорковского и его пособников обвинили в попытке захвата власти в России. Им грозит наказание вплоть до пожизненного заключения

    Мэр Одессы отреагировал на возможное лишение гражданства Украины

    Курс рубля взлетел

    Политолог высказался о мотивах Трампа в отношении Израиля

    В Кремле призвали дождаться встречи Трампа и Зеленского ради одного вопроса

    Десантники рассказали о защите БМД от дронов «дредами»

    В Кремле ответили на угрозу Макрона

    Бывшим руководителям WorldSkills Russia увеличили сумму хищений по гранту

    Состояние здоровья Киркорова взволновало поклонников

    Россиянин получил 15 лет колонии за банковские переводы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости