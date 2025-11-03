В российском городе нашли обнаженное тело женщины

Бойцы ВС РФ нашли в доме в Судже обнаженное тело женщины, погибшей от взрывов

В частном доме в городе Судже Курской области нашли обнаженное тело женщины. Оно лежало на матрасе в гостиной, его обнаружили российские военнослужащие, рассказал РИА Новости старший лейтенант Дмитрий Дубов.

Дубов является старшим офицером отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ. Он заявил, что тело пролежало в доме достаточно долго, поэтому сразу установить причину смерти женщины не удалось. Однако позднее следователи провели экспертизу и узнали, что произошло.

«Женщина погибла от полученных взрывных травм», — сообщили в ГВСУ СК России.

