03:17, 3 ноября 2025Россия

В российском городе нашли обнаженное тело женщины

Бойцы ВС РФ нашли в доме в Судже обнаженное тело женщины, погибшей от взрывов
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В частном доме в городе Судже Курской области нашли обнаженное тело женщины. Оно лежало на матрасе в гостиной, его обнаружили российские военнослужащие, рассказал РИА Новости старший лейтенант Дмитрий Дубов.

Дубов является старшим офицером отдела организации розыска без вести пропавших и поиска погибших Главного координационного центра МО РФ. Он заявил, что тело пролежало в доме достаточно долго, поэтому сразу установить причину смерти женщины не удалось. Однако позднее следователи провели экспертизу и узнали, что произошло.

«Женщина погибла от полученных взрывных травм», — сообщили в ГВСУ СК России.

Ранее стало известно, что замминистра в Тульской области Сергей Асташкин захотел уйти добровольцем на специальную военную операцию (СВО). По его словам, намерение принять участие в боевых действиях укрепилось с вторжением украинских войск в Курскую область.

