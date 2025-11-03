Мир
03:08, 3 ноября 2025

В Сербии задержали раздевшегося на протесте митингующего

Полиция Сербии задержала раздевшегося на протесте митингующего
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Полиция Сербии задержала одного из участников протеста у парламента в Белграде за обнаженный вид и непристойные жесты в адрес полиции. Об этом сообщается на сайте МВД страны.

Уточняется, что мужчина поднялся на защитное ограждение и несколько раз непристойными жестами и демонстрацией гениталий нарушал общественное спокойствие и порядок.

В отношении митингующего будет составлен соответствующий протокол о правонарушении, подчеркнули в ведомстве.

Ранее бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин сказал, что ЕС относится к Сербии с презрением и хочет через нее ударить по России. Государства, входящие в этот союз, оказывают давление на Белград, чтобы ввести санкции против Москвы, отметил он.

