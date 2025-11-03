В США оценили возможность закрытия авиасообщения из-за шатдауна

Министр транспорта США Даффи допустил закрытие авиасообщения из-за шатдауна

Министр транспорта США Шон Даффи допустил закрытие в стране авиасообщения из-за проблем, вызванных шатдауном. Об этом пишет Reuters.

По словам министра, в случае если власти сочтут авиаперевозки опасными в текущей ситуации, то авиасообщение закроют. «Но в данный момент мы не находимся в этой точке. У нас сейчас просто значительные задержки», — заявил Даффи.

Он добавил, что шатдаун несет риски для авиации.

Ранее Даффи раскрыл, что на фоне шатдауна в США возникла нехватка авиадиспетчеров. Он указал, что американским диспетчерам на протяжении нескольких недель не платят зарплаты, и они стали искать альтернативные способы заработка.