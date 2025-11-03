Мир
21:52, 3 ноября 2025Мир

В США заявили о сокращении военного присутствия в Европе

Экс-советник Пентагона Макгрегор: Трамп не видит угрозы Европе со стороны России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Дональд Трамп намерен сократить американское военное присутствие в Европе. Об этом он написал в социальной сети X.

Макрегор объяснил, что Трамп хочет сократить присутствие США в Европе, поскольку не видит угрозы для этих стран со стороны России. По словам военного, Вашингтон уже начал вывод войск: в частности, США сворачивают контингенты в Румынии и Болгарии. В дальнейшем Соединенные Штаты выведут оставшиеся подразделения.

Ранее Макгрегор заявил, что сейчас США не способны ответить на новую российскую крылатую ракету «Буревестник». По его словам, за последние годы положение дел в американской оборонной промышленности серьезно ухудшилось.

