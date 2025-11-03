Мир
20:38, 3 ноября 2025

В Венгрии связали утечку данных 200 тысяч граждан с Украиной

Орбан: За утечкой данных 200 тысяч граждан Венгрии стоит Украина и оппозиция
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан связал утечку данных 200 тысяч граждан с Украиной и оппозиционной партией «Тиса». Его слова передает РИА Новости.

«На текущий момент мы знаем наверняка, что эти данные были собраны партией "Тиса". Я вызвал членов правительства, ответственных за вопросы национальной безопасности, и, проанализировав базу данных, мы установили, что в действия с этими данными были вовлечены украинцы», — обозначил Орбан.

По словам политика, персональные данные 200 тысяч человек были опубликованы в интернете без их согласия. Он назвал раскрытие персональных данных Украине серьезной угрозой национальной безопасности. По факту произошедшего проводится расследование.

Ранее был раскрыт продававший личные данные россиян крупнейший Telegram-бот. Его создателя задержали в Санкт-Петербурге.

