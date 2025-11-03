Власти России оценили возможность полного запрета на продажу табака

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Леонов: Россия может запретить табак

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов оценил возможность полного запрета на продажу табака по примеру Мальдив. Мнение представителя власти опубликовал в Telegram журналист кремлевского пула Александр Юнашев.

Депутат отметил, что Россия может прийти к введению подобных мер. Однако для принятия окончательного решения в стране должен сформироваться запрос от общества и проведен консенсус по данному вопросу.

Парламентарий напомнил, что запрет на табак был введен не только на Мальдивах, такую же меру хотел ввести и ряд других стран. «В Новой Зеландии еще в 2022 году предложили ввести пожизненный запрет на продажу табака для всех, кто родился после 1 января 2009 года. Но позже этот закон отозвали», — отметил Леонов.

Ранее в Госдуме предложили последовать беспрецедентному решению мальдивских властей. С таким предложением выступил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль.