Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:32, 3 ноября 2025Россия

Власти российского региона рассказали о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Орловской области Клычков рассказал о последствиях атаки БПЛА
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Stringer / Reuters

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Орловскую область никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Клычков.

Ночью противник снова атаковал Орловскую область — на территории региона уничтожены семь БПЛА Вооруженных сил Украины.

По словам главы региона, в результате падения обломков дронов противника повреждено остекление нескольких зданий, пострадал личный автотранспорт и хозяйственные постройки.

3 ноября Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 64 БПЛА при атаке на регионы России. Попытка атаки была предпринята в период с 23:00 2 ноября до 7:00 3 ноября по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поставил точку в вопросе о передаче Украине ракет Tomahawk. Какое решение принял президент США?

    Умер российский политик и правозащитник Валерий Борщев

    Минобороны России сообщило об отражении попыток ВСУ прорвать окружение в ДНР

    Российских депутатов призвали ходить на работу в сюртуках

    В Минобороны раскрыли ситуацию в Димитрове

    В НАТО назвали ситуацию на Украине тупиковой и призвали к переговорам

    В ДНР раскрыли настроения оставшихся без снабжения солдат ВСУ под Димитровом

    Раскрыты подробности боев с окруженными бойцами ВСУ в Красноармейске

    Врач отсудил у московского центра сотни тысяч рублей за некачественное образование

    Подсчитано необходимое количество Tomahawk для серьезного ущерба России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости