Власти российского региона рассказали о последствиях атаки БПЛА

Губернатор Орловской области Клычков рассказал о последствиях атаки БПЛА

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Орловскую область никто не пострадал. Об этом в Telegram-канале рассказал губернатор Андрей Клычков.

Ночью противник снова атаковал Орловскую область — на территории региона уничтожены семь БПЛА Вооруженных сил Украины.

По словам главы региона, в результате падения обломков дронов противника повреждено остекление нескольких зданий, пострадал личный автотранспорт и хозяйственные постройки.

3 ноября Минобороны России сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили 64 БПЛА при атаке на регионы России. Попытка атаки была предпринята в период с 23:00 2 ноября до 7:00 3 ноября по московскому времени.