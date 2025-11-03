Власти Турции высказались о прекращении огня в секторе Газа

Глава МИД Турции Фидан: Израиль регулярно нарушает прекращение огня в Газе

Глава МИД Турции Хакан Фидан высказался о прекращении огня в секторе Газа во время саммита министров иностранных дел семи стран в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости.

Представитель турецкой власти обвинил Израиль в том, что страна регулярно нарушает перемирие в Газе и препятствует поставкам гумпомощи. «Необходимо усилить давление международного сообщества на Тель-Авив и гарантировать въезд порядка 600 грузовиков и 50 цистерн с топливом, однако мы этого не увидели», — заключил Фидан на пресс-конференции по итогам встречи.

Уточняется, что с момента вступления в силу режима прекращения огня, число жертв среди палестинцев выросло до 236 человек.

Ранее сообщалось, что в Турции на встрече по Газе захотели обсудить провокации Израиля. Фидан планировал подчеркнуть необходимость скорейшего обеспечения мер, позволяющих палестинцам управлять полуэксклавом.