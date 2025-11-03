Врач отсудил у московского центра сотни тысяч рублей за некачественное образование

Суд взыскал с московского учебного центра 215 тысяч рублей в пользу врача

Врач отсудил у московского центра дистанционного образования сотни тысяч рублей за некачественные услуги. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По данным источника, год назад медик решил повысить знания в области лечения туберкулеза и обратился в ООО «Инвестиционный учебный центр». Он оплатил полную стоимость обучения в 90 тысяч рублей, но не попал на курс, так как его не внесли в списки обучающихся.

Врач обратился в учреждение с письменными претензиями, но деньги ему не вернули. После этого он направил иск в суд, который взыскал с организации в пользу мужчины 215 тысяч рублей. В сумму входит возврат денежных средств, неустойка, штраф и компенсация морального вреда.

