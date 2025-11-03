Забота о себе
Врач раскрыл влияние даже небольших доз алкоголя на сердце

Кардиолог Кокин: Для профилактики аритмии надо есть бананы и курагу
Наталья Обрядина1

Фото: Vladislav Noseek / Shutterstock / Fotodom

Кандидат медицинских наук, врач-кардиолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Кокин рассказал, какие продукты способны стабилизировать ритм сердца, а также раскрыл, как даже небольшие дозы алкоголя влияют на работу этого органа. Об этом доктор поговорил с «Лентой.ру».

Врач заявил, что рацион напрямую влияет на сердце. Для профилактики аритмии он посоветовал россиянам есть продукты, богатые калием и магнием, например бананы, авокадо, орехи, шпинат, гречку или курагу.

Кокин также порекомендовал включить в рацион источники омега-3 жирных кислот, снижающих воспаление и укрепляющих сердечную мышцу: лосось, скумбрию, семена льна и грецкие орехи. Также, по словам врача, надо употреблять в достаточном количестве цельнозерновые продукты и овощи — они помогут поддержать стабильный уровень сахара и холестерина в крови и тем самым положительно повлияют на здоровье сердца и сосудов.

В то же время Кокин рекомендовал воздержаться от алкоголя, поскольку даже небольшие дозы способны спровоцировать сбои в работе сердца. «Ускоряют ритм, повышают возбудимость сердца кофеин и энергетики, а избыток соли и жиров задерживает жидкость, повышает давление и усиливает нагрузку на миокард», — добавил он.

Ранее кардиолог Ли Янь рассказал, как улучшить здоровье сердца. Он порекомендовал регулярно мониторить уровень сахара в крови.

