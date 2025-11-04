Экономика
Финансист назвала выгодные даты для открытия вклада в российских банках

Финансист Белянчикова: Открывать вклады выгоднее до заседания Центробанка
Доходность по вкладам зависит от массы факторов, в том числе от даты открытия, заявила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова. Об этом пишет «Прайм».

По ее словам, необходимо изучить прогноз изменения ключевой ставки Центробанка, так как она оказывает максимальное влияние на уровень процентных ставок по вкладам.

«Если ожидается снижение, лучше открыть вклад до заседания Банка России. Если же ждем, что "ключ" будет повышен, лучше дождаться решения», — подчеркнула финансист. Она добавила: если прогноз по ставке непонятен, стоит открыть вклады на разные сроки со смещением по времени.

Кроме того, она назвала самые выгодные даты для открытия вклада: это конец года, квартала или близко к датам праздников. Также процент может быть выше в конце любого месяца, заключила Белянчикова.

Ранее стало известно, что средняя ставка по накопительным счетам в РФ упала до 15,91 процента.

