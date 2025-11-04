Экс-солдат ВСУ Фартовый: Западные инструкторы ВСУ обладают низкой квалификацией

Бывший украинский солдат с позывным Фартовый рассказал о качестве западных инструкторов ВСУ. С перешедшим на российскую сторону военнослужащим побеседовали журналисты РИА Новости.

По словам бойца, его обучали инструкторы из США и Канады. При этом, по словам Фартового, опыт его службы в Советской армии превосходил знания наставников.

Бывший солдат ВСУ рассказал, что инструкторы сами допускали опасные ошибки. Говоря же об украинских новобранцах, Фартовый отметил отсутствие у многих из них базового опыта и воинской дисциплины.

В конце октября Минобороны отчиталось о поражении большого центра подготовки наемников ВСУ в Черниговской области. Данных о возможных потерях противника приведено не было.