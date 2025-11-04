Россия
Актера Петрашевича заподозрили в пьяной езде

Актера Петрашевича остановили на мосту в Лужниках по подозрению в пьяной езде
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Кадр: Telegram-канал Baza

Сотрудники ГИБДД ночью на мосту в Лужниках остановили автомобиль под управлением актера Дмитрия Петрашевича, после чего заподозрили водителя в пьяной езде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Инспекторы обратили внимание на покрасневшее лицо мужчины и потребовали пройти медосвидетельствование, от чего актер отказался.

В комментарии каналу Петрашевич заявил, что ехал домой и был трезв, а после прошел освидетельствование в государственной больнице. В настоящее время он требует проверить действия сотрудников 5-го спецбатальона ДПС. Актер утверждает, что досмотр ему провели без оснований, а кроме того, не дали ознакомиться с протоколом.

Петрашевич снимался в сериалах «Скорая помощь» и «Балабол», в фильмах «Красная шапочка» и «Гардемарины 1787. Война».

Ранее сообщалось, что в России с 2022 года почти в десять раз выросло число автомобилей, которые конфисковали у нетрезвых водителей. Такие решения стали принимать гораздо чаще после вступления в силу в июле 2022 года поправок в Уголовный кодекс, которые предусматривают конфискацию транспортных средств за повторную езду в пьяном виде или без водительских прав, а также за многократные выезды на встречную полосу или за значительное превышение скорости.

