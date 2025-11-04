Глава Башкирии назвал причину взрыва на заводе в Стерлитамаке

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал причину взрыва на заводе в Стерлитамаке. По его словам, промышленный комплекс подвергся атаке двумя беспилотниками.
«Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», — отметил чиновник.
Хабиров уточнил, что предприятие работает в штатном режиме, жертв и пострадавших нет.
Взрыв прогремел в цехе водоочистки нефтехимического завода в Стерлитамаке в ночь на 4 ноября. В момент происшествия там работали пять человек.