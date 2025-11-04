Россия
07:12, 4 ноября 2025Россия

Глава Башкирии назвал причину взрыва на заводе в Стерлитамаке

Хабиров: Завод в Стерлитамаке подвергся атаке двумя БПЛА

Фото: Tsitsagi Nikita / Globallookpress.com

Глава Башкирии Радий Хабиров назвал причину взрыва на заводе в Стерлитамаке. По его словам, промышленный комплекс подвергся атаке двумя беспилотниками.

«Силами Министерства обороны и службы безопасности предприятий оба беспилотника сбиты. Обломки упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», — отметил чиновник.

Хабиров уточнил, что предприятие работает в штатном режиме, жертв и пострадавших нет.

Взрыв прогремел в цехе водоочистки нефтехимического завода в Стерлитамаке в ночь на 4 ноября. В момент происшествия там работали пять человек.

