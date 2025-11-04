Песков рассказал об использовании ИИ для подготовки к прямой линии с Путиным

Песков: Кремль использует ИИ для сбора вопросов россиян к прямой линии с Путиным

Кремль будет собирать у россиян вопросы для прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным при помощи искусственного интеллекта (ИИ), заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом пишет ТАСС.

По его словам, администрация за две недели начинает сбор вопросов граждан и использует различные инструменты, в том числе нейросети.

«Это позволит нам буквально в максимально оперативном режиме до президента доводить в ходе подготовки весь срез общественного мира», — подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь рассказал, что подготовка к прямой линии с Путиным уже началась и идет полным ходом.