Россия
02:53, 3 ноября 2025Россия

Песков высказался о подготовке к прямой линии с Путиным

Песков: Подготовка к прямой линии с Путиным уже началась и идет полным ходом
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к традиционной прямой линии с российским лидером Владимиром Путиным уже началась и идет полным ходом. Об пишет ТАСС.

«Это сложный процесс», — добавил представитель Кремля. Путин проводит прямую линию с гражданами с 2001 года.

Ранее пресс-секретарь Путина рассказал, что прямая линия запланирована на декабрь. При этом сроки оглашения президентом послания Федеральному собранию пока не определены, однако работа по подготовке к нему уже ведется.

Предыдущая прямая линия с Путиным состоялась 19 декабря 2024 года и продлилась 4 часа 27 минут. Это третий раз, когда мероприятие проводилось в совмещенном с большой пресс-конференцией формате.

