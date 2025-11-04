Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:37, 4 ноября 2025Мир

Макрона обвинили в похоронах Франции

Пушков: Французы видят, что Макрон хоронит их страну
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexis Sciard / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французы обвиняют президента Эммануэля Макрона в том, что тот «хоронит» их страну. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«В соцсетях действительно много критики Макрона, но не со стороны придуманных им российских "фальшивых аккаунтов", а со стороны самих французов, которые считают, что Макрон "хоронит Францию". Причем многие из них — известные фигуры, которых Макрон знает лично», — сказал он.

По его словам, антинациональную политику Макрона не приемлет «уже почти вся Франция», а именно 89 процентов граждан. При этом репутацию французского лидера не спасет даже «цифровая диктатура», заключил Пушков.

Ранее рейтинг Макрона упал до рекордно низких значений — 11 процентов. «Произошло то, чего Елисейский дворец опасался: рейтинг доверия Макрону снова упал, сравнявшись с худшим результатом Франсуа Олланда (24-го президента Франции)», — сказано в статье.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Без Дяди Юры. Умер советский и российский телеведущий Юрий Николаев

    В обществе появился феномен латте-пап. Кто это такие и почему о них мечтают женщины во всем мире?

    В России появятся афганские гранаты и яблоки

    В российском регионе сообщили об обстреле округа ВСУ

    Макрона обвинили в похоронах Франции

    Администрация Трампа разработала варианты нападения на Венесуэлу

    Коллеги и друзья Юрия Николаева поделились воспоминаниями о телеведущем

    Путин разрешил западным разведкам смотреть за испытаниями «Буревестника»

    Бывшую жену боксера Бивола избили

    США начали развертывать оружие против спутников России и Китая

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости