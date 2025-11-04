Пушков: Французы видят, что Макрон хоронит их страну

Французы обвиняют президента Эммануэля Макрона в том, что тот «хоронит» их страну. Об этом в своем Telegram-канале заявил российский сенатор Алексей Пушков.

«В соцсетях действительно много критики Макрона, но не со стороны придуманных им российских "фальшивых аккаунтов", а со стороны самих французов, которые считают, что Макрон "хоронит Францию". Причем многие из них — известные фигуры, которых Макрон знает лично», — сказал он.

По его словам, антинациональную политику Макрона не приемлет «уже почти вся Франция», а именно 89 процентов граждан. При этом репутацию французского лидера не спасет даже «цифровая диктатура», заключил Пушков.

Ранее рейтинг Макрона упал до рекордно низких значений — 11 процентов. «Произошло то, чего Елисейский дворец опасался: рейтинг доверия Макрону снова упал, сравнявшись с худшим результатом Франсуа Олланда (24-го президента Франции)», — сказано в статье.