03:00, 4 ноября 2025

Макрона обвинили в разжигании одной войны

Аналитик Spectator Тидмарш: Макрон объявил войну свободе слова
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Специалист по международному праву Джеймс Тидмарш заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон объявил войну свободе слова. Об этом он написал в публикации в издании Spectator.

Аналитик указал, что Макрон видит Европу в условиях, когда свободу слова возможно отследить и когда платформы подавляют «все, что может вызвать вопросы у правительства». Он также раскритиковал позицию французского лидера, который обвиняет Москву в манипуляции онлайн-контентом в попытках дестабилизировать ситуации в странах.

«Предупреждения Макрона о фейковых аккаунтах больше похожи на аргумент в пользу ужесточения государственного контроля над свободой слова, чем на защиту демократии», — подчеркнул Тидмарш.

Ранее сообщалось, что рейтинг Макрона упал до рекордно низких значений. В частности, показатель снизился до 11 процентов.

