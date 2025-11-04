Бывший СССР
14:27, 4 ноября 2025

Масштабные разрушения на радиозаводе в Киеве сняли на видео

Разрушения на радиозаводе в Киеве сняли на видео
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Разрушения на радиозаводе в Киеве сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На кадрах видно груду разбитого бетона и поломанных металлических конструкций — вероятно, последствия обрушения одной из стен здания. Известно, что перед этим по заводу был нанесен удар российским дальнобойный оружием.

Также в кадр попало еще один промышленный объект — его стена покрыта копотью.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал положение Украины перед предстоящей зимой тяжелым. Это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты, указал он.

