Масштабные разрушения на радиозаводе в Киеве сняли на видео

Разрушения на радиозаводе в Киеве сняли на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На кадрах видно груду разбитого бетона и поломанных металлических конструкций — вероятно, последствия обрушения одной из стен здания. Известно, что перед этим по заводу был нанесен удар российским дальнобойный оружием.

Также в кадр попало еще один промышленный объект — его стена покрыта копотью.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал положение Украины перед предстоящей зимой тяжелым. Это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты, указал он.