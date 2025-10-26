Обрушение радиозавода в Киеве после российского удара попало на видео

Обрушение части здания радиозавода в Киеве после успешного удара Вооруженных сил (ВС) РФ попало на видео. Кадры публикует Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

На них видно, как разрушенные стены строения осыпаются на землю буквально за несколько секунд, после чего наблюдается густой дым вперемешку с пылью. В этот момент рядом работают пожарные.

«Одно из промышленных зданий продолжало гореть после прилетов целый день на улице Бориспольской в Киеве», — говорится в сообщении.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко назвал положение Украины перед предстоящей зимой тяжелым. Это будет самый сложный отопительный сезон за все последние годы из-за массированных атак на теплогенерирующие объекты, указал он.