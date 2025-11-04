Россия
Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

Медведев: В единстве россиян — залог нашей будущей победы
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПраздники в России

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил жителей страны с Днем народного единства. Приуроченный к празднику видеоролик он разместил в Telegram.

Видеоряд сопровождается словами Медведева. Политик говорит, что сила России заключается в единстве всех живущих в ней людей.

«В этом — залог нашей будущей победы», — добавил Меддевев. Возможно, он имел в виду специальную военную операцию.

Ранее Дмитрий Медведев предрек скорый конец режимы «кровавым киевских клоунов». Он отметил, что на выделенные Западом деньги можно было бы сделать из Украины благополучную страну, сохранив ее нейтральный статус.

