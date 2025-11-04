На Украине заявили о страхе перед реакцией народа на отключения электричества

Экс-глава «Укрэнерго»: Киев боится реакции народа на предстоящие отключения

Киев боится возможной реакции украинского народа на предстоящие отключения электричества зимой. О страхе украинского правительства заявил бывший руководитель национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий, передает РИА Новости.

«Они до смерти напуганы (возможной реакцией народа — прим. «Ленты ру»)», — заявил экс-глава компании изданию Politico.

По его словам, критика руководства будет оправдана, поскольку борьбу за работоспособность энергосистемы осложнят задержки в реализации более децентрализованной выработки электроэнергии.

Кудрицкий подчеркнул, что правительство не отреагировало своевременно на план децентрализованной генерации электроэнергии, который был представлен президенту Владимиру Зеленскому три года назад.

Ранее в ноябре неназванный эксперт по внешней политике рассказал Politico, что Зеленский нашел «козла отпущения» в лице Кудрицкого. Он подчеркнул, что некоторые районы подконтрольной Киеву территории могут остаться без электричества до конца весны.