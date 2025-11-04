На Западе призвали Зеленского прилететь в Россию и начать переговоры

Политик Мема заявил, что Запад не сможет бесконечно поддерживать Украину

Президенту Украины Владимиру Зеленскому следует трезво взглянуть на ситуацию и сделать шаг в сторону переговоров с Россией. С таким призывом выступил политик Армандо Мема в социальной сети X.

«Если бы я был Зеленским, я бы полетел в Россию и начал переговоры», — написал политик. Он также подчеркнул, что Запад не сможет бесконечно оказывать Украине поддержку, тем более сейчас, когда в Европе ухудшается политическая ситуация.

Мема указал и на бесполезность последнего пакета европейских санкций — по его словам, он больше вредит Западу, чем России. Кроме того, добавил он, под ударом находится экономика стран-партнеров Украины.

Ранее министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что страна готова принять новый раунд переговоров между Россией и Украиной.