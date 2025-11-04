Назван фаворит матча Лиги чемпионов между ПСЖ и «Баварией»

Букмекеры назвали ПСЖ фаворитом в матче Лиги чемпионов с «Баварией»

Букмекеры назвали фаворита матча четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов между французским ПСЖ и немецкой «Баварией». Об этом сообщает «Чемпионат».

Предполагается, что победителем предстоящего противостояния станет французский клуб. Ставки на победу ПСЖ принимаются с коэффициентом 2.15, что соответствует приблизительно 46 процентам вероятности успеха хозяев поля. Победа мюнхенцев оценивается коэффициентом 3.10, а вероятность ничейного исхода можно найти в линии с показателем 4.15.

Эксперты также ожидают результативный матч: ставка на тотал больше 2.5 мяча предлагается с коэффициентом 1.37, на тотал меньше 2.5 — 3.10. Если обе команды смогут отличиться, сыграет коэффициент 1.34.

Встреча пройдет на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Она должна начаться в 23:00 по московскому времени.