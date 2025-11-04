Путин назвал мальчика из одного российского региона земляком

Путин назвал земляком мальчика из Твери

Президент России Владимир Путин назвал мальчика из Твери земляком. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства и ребенок пообщались на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

В церемонии участвовали дети из разных регионов России. Услышав от одного из них, что он приехал из Твери, Путин заговорил с мальчиком. «Мои все предки из Твери. Из Тверской области», — сказал президент. Таким образом, он с мальчиком — земляки, заключил глава государства.

День народного единства отмечается в России 4 ноября.

Ранее с Днем народного единства россиян поздравил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он также упомянул о будущей победе — вероятно, речь шла о специальной военной операции.