Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:30, 4 ноября 2025Россия

Путин назвал мальчика из одного российского региона земляком

Путин назвал земляком мальчика из Твери
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Sputnik / Alexey Babushkin / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин назвал мальчика из Твери земляком. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства и ребенок пообщались на церемонии возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому.

В церемонии участвовали дети из разных регионов России. Услышав от одного из них, что он приехал из Твери, Путин заговорил с мальчиком. «Мои все предки из Твери. Из Тверской области», — сказал президент. Таким образом, он с мальчиком — земляки, заключил глава государства.

День народного единства отмечается в России 4 ноября.

Ранее с Днем народного единства россиян поздравил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он также упомянул о будущей победе — вероятно, речь шла о специальной военной операции.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Преступление и грех». В России пригрозили Риму после вызова посла в МИД Италии

    Врач рассказал об опасности одностороннего использования наушников

    Путин подписал закон о круглогодичном призыве

    Назван кандидат на пост главнокомандующего ВСУ в случае отставки Сырского

    Представителей командного вида спорта из России впервые за три года допустили до турниров

    Скончался богатейший человек Великобритании

    Суд отказал россиянке в праве забрать ребенка у отца из Нидерландов

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Врач раскрыла главные принципы вечернего питания для крепкого сна

    Дрон ВСУ разорвал стоявшую на коленях и крестившуюся женщину и попал на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости