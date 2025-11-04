Россия
Володин поздравил россиян с Днем народного единства и высказался о врагах России

Володин: Врагам не получится ослабить и подчинить Россию
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин обратился к россиянам, поздравив их с Днем народного единства. Об этом он написал в Telegram.

Политик заявил, что памятная дата подчеркивает важность консолидации общества на фоне стоящих перед страной вызовов. Он напомнил, что на Россию наложено свыше 30 тысяч иностранных санкций.

Враги России делают все, чтобы остановить ее развитие, написал Володин. Их цель — ослабить, разрушить, а затем подчинить страну, пояснил он. «Не получится!» — написал спикер заглавными буквами.

Ранее с Днем народного единства россиян поздравил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он также упомянул о будущей победе – вероятно, речь шла о специальной военной операции.

