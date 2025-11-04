Путин пошутил во время встречи с детьми военнослужащих СВО

Президент России Владимир Путин пошутил во время встречи на Красной площади в Москве с детьми военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Так, во время общения с детьми российский лидер спросил у одной из девочек, чем она увлекается. Ребенок поделился, что занимается хореографией и поедет выступать в Царское Село.

«Здорово! Мы тебе все завидуем. Вон, даже батюшка завидует. Мы тоже хотим», — ответил президент.

Путин ранее возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. В традиционной церемонии приняли участие представители конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.