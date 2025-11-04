Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:24, 4 ноября 2025Россия

Путин пошутил во время встречи с детьми военнослужащих СВО

Президент РФ Владимир Путин пошутил во время встречи с детьми военнослужащих СВО
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Sputnik / Mikhail Tereshchenko / Pool via Reuters

Президент России Владимир Путин пошутил во время встречи на Красной площади в Москве с детьми военнослужащих, находящихся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Кадры встречи опубликовал журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Так, во время общения с детьми российский лидер спросил у одной из девочек, чем она увлекается. Ребенок поделился, что занимается хореографией и поедет выступать в Царское Село.

«Здорово! Мы тебе все завидуем. Вон, даже батюшка завидует. Мы тоже хотим», — ответил президент.

Путин ранее возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому в Москве. В традиционной церемонии приняли участие представители конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций.

Свежая Россия
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стала посмешищем». В европейской стране разгорелся скандал на фоне поставок новых истребителей. В чем причина?

    Песков разочаровался поставками сербских боеприпасов ВСУ

    Путин дал обещание сыну бойца СВО

    Песков прокомментировал передачу Россией США карт с линией фронта на Украине

    В Раде заявили о переходе более 80 процентов Красноармейска под контроль России

    UFC начал проверку подозрительного поединка

    Румыния подняла в воздух на границе с Украиной истребители НАТО

    Путин сравнил нынешнюю ситуацию в России со Смутой

    Зеленский встретился с держащими оборону вблизи Красноармейска солдатами ВСУ

    Путин подписал новый закон о резервистах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости