01:02, 4 ноября 2025

Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

Rebelion: «Буревестник» прошел испытания и может охладить пыл Украины и Запада
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Новейшая крылатая ракета «Буревестник», чья дальность превысила половину экватора, превратила Россию в передовую ядерную державу. С таким мнением выступили журналисты издания Rebelion.

Авторы статьи раскрыли значение «Буревестника» для урегулирования конфликта на Украине и предположили, что появление ракеты может охладить пыл Киева и Запада.

«"Буревестник" должен вернуть здравомыслие тем, кто стремится продолжить войну, которую они развязали на Украине, с намерением спровоцировать крах России из-за истощения, чтобы силой вырвать у нее ее бесконечные ресурсы», — отмечается в публикации.

Ранее американская газета The Washington Post назвала новинки российского вооружения «супероружием». По мнению экспертов, комплекс, состоящий из «Посейдона» и крылатой ракеты «Буревестник», способен «изменить правила игры».

    Раскрыто значение «Буревестника» для урегулирования на Украине

