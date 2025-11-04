В России предложили ввести зарплату для занимающегося воспитанием детей родителя

Госдума предложила ввести зарплату для родителя, занимающегося воспитанием детей

Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность внедрения государственной «заработной платы» для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста, пишет RT.

Обращение было направлено на имя главы Минтруда Антона Котякова. По мнению Милонова, в России остается важным вопрос о последекретной поддержке родителей: часто возникает необходимость пристально присматривать за ребенком до буквально 5-6 лет. Он отметил, что один из супругов вынужден оставлять карьру ради посвящения себя семье и детям.

Милонов подчеркнул, что в многодетных семьях это случается часто. В результате, возникает резкое снижение общих доходов семьи. «Прошу вас рассмотреть возможность внедрения государственной "заработной платы" для одного из родителей, посвящающего себя воспитанию детей до достижения ими определенного возраста», — подчеркнул парламентарий.

Ранее россиянам напомнили о возможности любого родственника уйти в отпуск по уходу за ребенком.