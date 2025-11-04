Путешествия
10:30, 4 ноября 2025

Российская тревел-блогерша назвала опасность джинсов для перелетов

Фото: nadia_acosta / Shutterstock / Fotodom  

Российская путешественница Елена Лисейкина поделилась секретами комфортного перелета и назвала опасность джинсов в самолете. Про свой опыт она рассказала в личном блоге «Путешествия с фотокамерой» на платформе «Дзен».

Автор публикации посоветовала туристам забыть про узкие джинсы и платья перед полетом. Она объяснила, что из-за длительного сидения на месте тесная одежда затруднит кровообращение, что может привести к отекам. А тугой ремень из-за перепадов атмосферного давления, влияющего на работу кишечника, способен превратить путешествие в «настоящее мучение».

Кроме того, тревел-блогерша не рекомендует оставаться в салоне лайнера в футболке из-за температуры в 22-24 градуса Цельсия, которая кажется ниже из-за постоянной циркуляции воздуха. «Толстовка или легкая кофта — универсальное решение», — заключила россиянка.

Ранее Лисейкина побывала в Ереване и описала одну его особенность фразой «после Москвы я от этого отвыкла». Она назвала столицу Армении обманчивым городом.

