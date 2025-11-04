Российский «Ланцет» вывел из строя «Терек» ВСУ

МО России: Дрон-камикадзе «Ланцет» вывел из строя радар П-18 ВСУ

Российские бойцы ударом дрона-камикадзе «Ланцет» вывели из строя радиолокационную станцию (РЛС) П-18 «Терек» ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает РИА Новости.

Отмечается, что операторы разведывательного дрона Zala из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО России «Рубикон» обнаружили радар кругового обзора П-18 в тыловом районе противника.

По координатам обнаруженной станции бал запущен «Ланцет», который пролетел более 80 километров до цели. «В результате прямого попадания по цели были разрушены критически важные элементы станции, что привело к выводу ее из строя», — рассказали в Минобороны.

Ранее в ноябре стало известно, что операторы дронов бригады «Север-V» устроили охоту за беспилотниками ВСУ под Часовым Яром в Донецкой народной республике. Для перехвата аппаратов используют сети, тараны и металлические подвески.