Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:20, 4 ноября 2025Бывший СССР

Российский «Ланцет» вывел из строя «Терек» ВСУ

МО России: Дрон-камикадзе «Ланцет» вывел из строя радар П-18 ВСУ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Российские бойцы ударом дрона-камикадзе «Ланцет» вывели из строя радиолокационную станцию (РЛС) П-18 «Терек» ВСУ на сумском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает РИА Новости.

Отмечается, что операторы разведывательного дрона Zala из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО России «Рубикон» обнаружили радар кругового обзора П-18 в тыловом районе противника.

По координатам обнаруженной станции бал запущен «Ланцет», который пролетел более 80 километров до цели. «В результате прямого попадания по цели были разрушены критически важные элементы станции, что привело к выводу ее из строя», — рассказали в Минобороны.

Ранее в ноябре стало известно, что операторы дронов бригады «Север-V» устроили охоту за беспилотниками ВСУ под Часовым Яром в Донецкой народной республике. Для перехвата аппаратов используют сети, тараны и металлические подвески.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Их собрали на открытой местности, прилетела баллистика». На Украине начали расследование после удара по плацу, где награждали ВСУ

    На Солнце зафиксировали вспышку предпоследнего класса мощности

    Володин поздравил россиян с Днем народного единства и высказался о врагах России

    Москвичам напомнили о короткой рабочей неделе в конце года

    Ученые спрогнозировали высокую активность вспышек на Солнце

    На НТВ выходит новое музыкальное шоу «Браво! Бис!». Чем оно удивит зрителей?

    Реклама

    В Китае начали собирать летающие автомобили

    Российская защитница семейных ценностей призналась в торговле детьми

    Медведев поздравил россиян с Днем народного единства

    В России отметят День языков в сентябре

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости