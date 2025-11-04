SHAMAN исполнил написанную ко Дню народного единства песню «4 ноября» в Москве

Заслуженный артист России SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) исполнил песню «4 ноября», написанную в честь Дня народного единства, на гала-концерте в Национальном центре «Россия». Об этом сообщает РИА Новости.

Концерт стал кульминацией фестивальной программы Всероссийского проекта «Современная музыкальная карта России», посвященного многообразию культурного пространства РФ и объединяющего композиторов из разных уголков государства.

Исполнитель вышел на сцену вместе с автором песни Александром Вайнбергом. Как указал автор, песня стала второй совместной работой с SHAMAN. Певец, в свою очередь, допустил продолжение сотрудничества и появления в будущем третьей композиции.

Ранее исполнитель сравнил отношения с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной с неразлучниками. SHAMAN назвал свою возлюбленную единственным человеком, от которого он не устает.