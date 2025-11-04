Новый премьер Чехии поддержал санкции против священника РПЦ

Будущий премьер Чехии Бабиш согласился с санкциями против митрополита Илариона

Лидер победившего на выборах в парламент Чехии движения ANO («Акция недовольных граждан») Андрей Бабиш поддержал идею ввести санкции в отношении митрополита Илариона, представляющего Русскую православную церковь (РПЦ). Об этом заявил сам политик, отметив, что пока не имеет соответствующих полномочий, передает издание Dennik N.

По данным СМИ, чешские власти считают, что Иларион связан с российскими спецслужбами. В связи с этими обвинениями уходящее правительство Петра Фиалы задумалось ввести в его отношении национальные санкции. Министр по делам Европы Мартин Дворжак отказался публично обсуждать эту информацию, но и не опроверг ее.

Иларион с 1995-го по 2022 годы возглавлял отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата. В июне 2022 года митрополит лишился поста, объяснив происходящее общественно-политической ситуацией.

«Можете считать, что дорога сделала очень крутой поворот, я в него не вписался и оказался на обочине. Но это лучше, чем если бы я съехал в кювет, машина бы моя перевернулась и взорвалась», — объяснял он.

Далее Илариона отправили руководить Будапештско-Венгерской епархией, но в 2024-м Синод сместил его с этой должности и с поста председателя Синодальной библейско-богословской комиссии и комиссии Межсоборного Присутствия по богословию и богословскому образованию, и с тех пор он служит в храме в Карловых Варах. Поводом для такого шага стали обвинения в домогательствах со стороны бывшего келейника Георгия (по паспорту Джорджа Сузуки). Сам митрополит в ответ обвинил своего помощника в краже ценных вещей из сейфа перед очередной поездкой в Японию, что тот не стал отрицать.

Андрей Бабиш является противником прямой помощи Украине и поставки вооружений в отрыве от инициатив Евросоюза. Вместе с тем он пообещал, что в 2026 году в случае успешного формирования коалиции и вступления на пост премьера он приедет в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским.